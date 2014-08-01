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Муратоглу объяснил, почему Зверев не может выиграть турнир «Большого шлема»
Муратоглу объяснил, почему Зверев не может выиграть турнир «Большого шлема»Патрик Муратоглу, тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, рассказал, почему, по его мнению, немцу Александру Звереву не удаётся победить на турнирах «Большого шлема».

«Благодаря своим качествам он быстро поднялся в рейтинге. Но за это время он не сумел развить те вещи, которые нужны для победы на турнире «Большого шлема», — цитирует Муратоглу Spiegel. - С таким игровым стилем он турнир «Большого шлема» не выиграет. Зверев двигается невероятно здорово, он вообще очень крутой. Но этого недостаточно. Если ты не развиваешь определённые вещи, то начинаются проблемы.

Он напоминает мне Энди Маррея. Маррей долго был великолепным теннисистом, но не победителем турниров «Большого шлема». Однако он изменил некоторые вещи в теннисном плане и стал победителем. Думаю, Саша тоже может сделать это. Но ему нужно развиваться.

Он просто играет в защите. Надаль раньше всегда оборонялся, но в какой-то момент он научился сам выигрывать очки, а не ждать ошибок соперников. Ты не можешь выиграть турнир «Большого шлема» с психологией игрока в обороне, нужен агрессивный настрой».

По материалам: Чемпионат.com
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