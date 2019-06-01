Поражение первой ракетки мира в Торонто вошло в список главных сенсаций года





Софья на момент встречи занимала 28-ю строчку рейтинга WTA, а Барти являлась первой ракеткой мира. Для американки это была первая победа над соперницей из топ-5. Кенин на турнире в Торонто дошла до полуфинала, где проиграла канадке Бьянке Андрееску — 4:6, 6:7 (5:7).



В 2019 году Софья выиграла турниры в Хобарте, Мальорке и Гуанчжоу. Барти победила на «Ролан Гаррос», а также завоевала титулы в Майами, Бирмингеме и Шэньчжэне.



В рейтинге WTA Барти располагается на первой позиции, Кенин — на 14-й.



Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будут определены главные сенсации года. Пятое место заняла победа представительницы США Софьи Кенин в матче второго круга турнира в Торонто (Канада) с австралийкой Эшли Барти со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 Софья на момент встречи занимала 28-ю строчку рейтинга WTA, а Барти являлась первой ракеткой мира. Для американки это была первая победа над соперницей из топ-5. Кенин на турнире в Торонто дошла до полуфинала, где проиграла канадке Бьянке Андрееску — 4:6, 6:7 (5:7).В 2019 году Софья выиграла турниры в Хобарте, Мальорке и Гуанчжоу. Барти победила на «Ролан Гаррос», а также завоевала титулы в Майами, Бирмингеме и Шэньчжэне.В рейтинге WTA Барти располагается на первой позиции, Кенин — на 14-й.