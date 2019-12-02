Роджер Федерер — первый швейцарец, при жизни удостоенный выхода монеты со своим портретом

In addition to the 20-franc silver coin, a Roger Federer 50-franc gold coin is expected to be released in May 2020. #rogerfedererhttps://t.co/WRjq9ukXeZ— swissinfo.ch (@swissinfo_en) December 2, 2019
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