Элина Свитолина хочет построить теннисный центр в Украине

Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net

Первая ракетка Украины Элина Свитолина намерена открыть теннисный центр в Украине.«Важно не только видеть, но и поддерживать одарённых детей, помогать им раскрыть свой потенциал на пути к будущим победам.Где будет центр? Мы всё ещё думаем. Одесса - очень подходящее место рядом с морем, но Киев – столица», - приводит слова Свитолиной Tennis World USA.Напомним, что в сентябре Элина организовала лагерь для 400 юных теннисистов. Четверо из них попали под её покровительство и получили индивидуальные программы тренировок и возможность заниматься в теннисных академиях и путешествовать на международные турниры.