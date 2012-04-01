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Элина Свитолина хочет построить теннисный центр в Украине
Элина Свитолина хочет построить теннисный центр в УкраинеЭлина Свитолина. Фото: j48tennis.net

Первая ракетка Украины Элина Свитолина намерена открыть теннисный центр в Украине.

«Важно не только видеть, но и поддерживать одарённых детей, помогать им раскрыть свой потенциал на пути к будущим победам.
Где будет центр? Мы всё ещё думаем. Одесса - очень подходящее место рядом с морем, но Киев – столица», - приводит слова Свитолиной Tennis World USA.

Напомним, что в сентябре Элина организовала лагерь для 400 юных теннисистов. Четверо из них попали под её покровительство и получили индивидуальные программы тренировок и возможность заниматься в теннисных академиях и путешествовать на международные турниры.

По материалам: GoTennis.ru
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