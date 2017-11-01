Циципас — Надалю: Награду за честную игру выиграет Федерер в 68-й раз подряд





Напомним, первый номер рейтинга АТР скромно попросил о победе: «Можно в этот раз её выиграю я?»



Соперниками Надаля в борьбе за приз являются



21-летний Циципас в ответ на это сообщение написал: «Мне кажется, это будет Роджер Федерер в 68-й раз подряд».



Забавно, что в случае победы Федерер не сможет выиграть награду «подряд» — именно Надаль стал победителем в данной номинации в 2018 году. Роджер, тем не менее, является абсолютным рекордсменом — в его активе 13 наград имени Стефана Эдберга, семь из которых он выиграл подряд (2004-2009, 2011-2017).



Греческий теннисист Стефанос Циципас отреагировал на сообщение в «твиттере» Рафаэля Надаля, который выразил желание стать победителем индивидуальной награды АТР имени Стефана Эдберга. Ежегодный приз вручается за спортивное поведение и честную игру.Напомним, первый номер рейтинга АТР скромно попросил о победе: «Можно в этот раз её выиграю я?»Соперниками Надаля в борьбе за приз являются Роджер Федерер (Швейцария), Доминик Тим (Австрия) и Диего Шварцман (Аргентина).21-летний Циципас в ответ на это сообщение написал: «Мне кажется, это будет Роджер Федерер в 68-й раз подряд».Забавно, что в случае победы Федерер не сможет выиграть награду «подряд» — именно Надаль стал победителем в данной номинации в 2018 году. Роджер, тем не менее, является абсолютным рекордсменом — в его активе 13 наград имени Стефана Эдберга, семь из которых он выиграл подряд (2004-2009, 2011-2017).