Тренер Надаля: Федерер давно бы закончил карьеру, если бы Рафа перестал играть





«Игроки из „Большой тройки“ вынуждают друг друга двигаться вперёд, это точно, — приводит слова Ройга Punto de Break. - Если бы Рафа перестал играть, Федерер уже давно закончил бы карьеру. Между ними идёт битва за то, кто выиграет больше мэйджоров, и не только за это.



Я был на Мальорке, где Рафа тренировался после свадьбы в преддверии



Надаль завершит год в статусе первой ракетки мира.

Франциско Ройг, тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, поделился мнением о доминировании «Большой тройки», в которую включают Надаля, швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича «Игроки из „Большой тройки“ вынуждают друг друга двигаться вперёд, это точно, — приводит слова Ройга Punto de Break. - Если бы Рафа перестал играть, Федерер уже давно закончил бы карьеру. Между ними идёт битва за то, кто выиграет больше мэйджоров, и не только за это.Я был на Мальорке, где Рафа тренировался после свадьбы в преддверии Итогового чемпионата ATP . Просто невероятно, как спустя 15 лет этот парень остаётся столь сильным, увлечённым и заинтересованным в игре».Надаль завершит год в статусе первой ракетки мира.