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Капитан сборной Испании: Надаль инопланетянин или нет?
Капитан сборной Испании Серхи Бругера поделился эмоциями от победы в Кубке Дэвиса. В финале испанцы обыграли команду Канады со счётом 2-0. Победное очко сборной Испании принёс Рафаэль Надаль, одолевший Дениса Шаповалова со счётом 6:3, 7:6 (9:7). В результате командам не пришлось проводить третий поединок, который должен был проходить в паре.

«Рафа не от мира сего, я даже не знаю — он инопланетянин или нет? Мы прошли вместе через всё на этой неделе. Ни разу не ложились спать до 3 часов ночи, а в один из дней Рафа не мог уснуть до 5 часов утра, а на следующий день играл в одиночке и паре. Что ещё можно добавить?

Невероятно. И можете ли вы представить, что Роберто (Баутиста-Агут. – Прим.)  вчера был на похоронах отца, а теперь здесь, отдаёт всё команде — мысли, концентрацию, дух. Я понятия не имею, как описать это словами. Так много чувств, так много эмоций, которых вы никогда не испытывали. Их сложно описать. Зрители были невероятны всю неделю, они довели нас до финала», — цитирует Бругера официальный сайт турнира.

Сборная Испании в шестой раз стала победителем Кубка Дэвиса (2000, 2004, 2008, 2009, 2011, 2019 г.г.),  при этом пять раз выигрывала турнир, когда он проходил у них в стране.


По материалам: Чемпионат.com
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