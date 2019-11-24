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Свитолина: В моей команде появится экс-игрок, который выступал на самом высоком уровне
Свитолина: В моей команде появится экс-игрок, который выступал на самом высоком уровнеЭндрю Беттлс, Элина Свитолига. Фото: j48tennis.net

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в интервью btu.org.ua рассказала об изменениях в своей команде.

- Вы одна из трех теннисисток, кому удается находится в топ-10 уже три года подряд. В тоже время есть примеры, когда девочкам удается выиграть Шлем и взлететь круто в рейтинге, но через время они проваливаются. Среди болельщиков идет вечный спор, что круче: стабильность или Шлемы? 
- Безусловно, для меня важно находиться в топ-10, но все равно хочется и титулы, и Большие Шлемы. Стабильность придает уверенности в твоих действиях. Но я вам скажу, в топ-10 психологически и физически очень тяжело находиться. В течении всего года надо играть очень стабильно и держать хорошие результаты, а это требует огромной работы как на корте, так и за ним.

- Говоря о стабильности, нельзя не упомянуть вашего тренера Эндрю Беттлса, который с вами уже три года. Ваш менеджер Стефан Гуров, рассказал нам, что ведутся переговоры с известной теннисной личностью, которая пополнит вашу команду в новом сезоне. Можете рассказать немного подробнее о том, кто это и какие перемены вы рассчитываете получить?
- Да, на самом деле у меня в команде появится новый человек. Это будет дополнительный тренер. Я пока не хочу называть его имя, чуть позже станет известно, кто это будет. Могу сказать, что это экс-игрок, который выступал на самом высоком уровне. У него есть опыт, он очень хорошо видит те моменты, какие-то микромоменты, которые могут помочь, которые очень важны, и что особенно важно для меня, я разделяю его видение на игру.

Эндрю Беттлс все равно остается тренером, в этом нет никаких изменений. Энди очень хорошо строит процесс, видит и знает меня, у нас с ним очень хорошие отношения, но у него нет собственного опыта выступлений на высоком уровне. Поэтому я очень рада, что Энди согласился на пополнение в команде, понимая, что именно этого опыта мне не хватает. Этот человек меня также очень хорошо мотивирует, сезон длинный и нужно держать себя в тонусе в голове.

- Судя по всему мы можем говорить о пополнении, как о свершившемся факте?
- Да.

- Второй тренер, назовем его пока так, будет также как и Беттлс постоянно ездить на турниры с вами?
- На данный момент мы рассчитываем, что где-то 25 недель он будет с нами. Но это все будет корректироваться по ходу сезона. Будем смотреть на каких турнирах лучше его задействовать. Тренировочный процесс мы будем вести втроем. Не будет такого, что кто-то главный, а кто-то нет. Мы будем втроем постоянно обсуждать, что можно и нужно улучшить в моем теннисе и ментальном настрое на важные матчи. Для меня очень важно, что в команде будет человек, который проходил через матчи на самом высоком уровне, на больших аренах и знает, как справляться с давлением такого рода. Мы с Энди вместе решили, что его опыт и теннисный взгляд однозначно будет полезен для меня.
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