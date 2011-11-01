Роджер Федерер: Я испробовал всё в матче с Циципасом!

Швейцарский теннисист



«Если честно, я испробовал всё! Пытался перебрасывать мяч, пытался оставаться сзади и наносить мощные удары, выходить к сетке. Я пытался действовать агрессивно, но с Циципасом это сложно. Он сам играет предельно агрессивно.



Я хотел вынудить его ошибаться, попадать мячом прямо в него. Не знаю, наверное, у него хорошая психологическая устойчивость. Он очень устойчив в психологическом плане. Мне жаль, что я не смог сыграть лучше, когда я начал возвращаться в игру, сам упустил свой шанс», — цитирует Федерера Ubitennis.



В финале



Швейцарский теннисист Роджер Федерер признал, что у него не заладилась игра в полуфинале Итогового турнира ATP в Лондоне. Федерер в двух сетах уступил греку Стефаносу Циципасу ( 3:6, 4:6 ).«Если честно, я испробовал всё! Пытался перебрасывать мяч, пытался оставаться сзади и наносить мощные удары, выходить к сетке. Я пытался действовать агрессивно, но с Циципасом это сложно. Он сам играет предельно агрессивно.Я хотел вынудить его ошибаться, попадать мячом прямо в него. Не знаю, наверное, у него хорошая психологическая устойчивость. Он очень устойчив в психологическом плане. Мне жаль, что я не смог сыграть лучше, когда я начал возвращаться в игру, сам упустил свой шанс», — цитирует Федерера Ubitennis.В финале Итогового чемпионата ATP Циципас сыграет с победителем матча Доминик Тим (Австрия) – Александр Зверев (Германия).