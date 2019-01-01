Федерер: Циципас заставил меня играть не в тот теннис, в который я хотел

Швейцарский теннисист



«Думаю, Циципас сыграл очень хорошо. Он играл резко. Знаю, что он это часто делает. На мой взгляд, мне удавалось неплохо принимать его подачу. Но главное, мне не удавалось хорошо входить в розыгрыши, проводить их так, как я хотел. Думаю, нужно похвалить Циципаса, ведь он заставил меня играть не в тот теннис, в который я хотел», — цитирует Федерера пресс-служба ATP.



Соперник Циципаса по финалу турнира в матче между австрийцем Домиником Тимом и немцем Александром Зверевым. Действующим победителем Итогового чемпионата ATP является Зверев.



Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал поражение в полуфинале Итогового чемпионата ATP от грека Стефаноса Циципаса. Матч завершился со счётом 6:3, 6:4 «Думаю, Циципас сыграл очень хорошо. Он играл резко. Знаю, что он это часто делает. На мой взгляд, мне удавалось неплохо принимать его подачу. Но главное, мне не удавалось хорошо входить в розыгрыши, проводить их так, как я хотел. Думаю, нужно похвалить Циципаса, ведь он заставил меня играть не в тот теннис, в который я хотел», — цитирует Федерера пресс-служба ATP.Соперник Циципаса по финалу турнира в матче между австрийцем Домиником Тимом и немцем Александром Зверевым. Действующим победителем Итогового чемпионата ATP является Зверев.