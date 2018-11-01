Итоговый чемпионат ATP. Зверев победил Медведева и стал последним полуфиналистом

В Лондоне (Великобритания) на



Действующий чемпион турнира, 22-летний немец Александр Зверев, занимающий в мировом рейтинге седьмое место, обыграл четвертую ракетку мира, 23-летнего россиянина Даниила Медведева со счетом 6:4, 7:6(4).



Матч продолжался 1 час 18 минут. Зверев реализовал один брейк-пойнт из двух возможных, а Медведев не заработал ни одного брейк-пойнта. Александр выполнил восемь эйсов и допустил три двойные ошибки, а Даниил десять раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь в их личном противостоянии немец впереди со счетом 5:1.



По итогам группового раунда у Зверева две победы и одно поражение, а у Медведева - три поражения. Зверев вышел в полуфинал. Испанец Рафаэль Надаль, которому для попадания в полуфинал, нужна была только победа Медведева, остался за бортом турнира.



Таким образом, Зверев стал последним полуфиналистом и присоединился к греку Стефаносу Циципасу, австрийцу Доминику Тиму и швейцарцу Роджеру Федеререру.



Отметим, что Медведев стал единственным теннисистом, не одержавшим на Итоговом турнире в Лондоне ни одной победы. У В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP с призовым фондом $9,000,000 в одиночном разряде состоялся последний матч группового этапа.Действующий чемпион турнира, 22-летний немец, занимающий в мировом рейтинге седьмое место, обыграл четвертую ракетку мира, 23-летнего россиянинасо счетом 6:4, 7:6(4).Матч продолжался 1 час 18 минут. Зверев реализовал один брейк-пойнт из двух возможных, а Медведев не заработал ни одного брейк-пойнта. Александр выполнил восемь эйсов и допустил три двойные ошибки, а Даниил десять раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь в их личном противостоянии немец впереди со счетом 5:1.По итогам группового раунда у Зверева две победы и одно поражение, а у Медведева - три поражения. Зверев вышел в полуфинал. Испанец Рафаэль Надаль, которому для попадания в полуфинал, нужна была только победа Медведева, остался за бортом турнира.Таким образом, Зверев стал последним полуфиналистом и присоединился к греку Стефаносу Циципасу, австрийцу Доминику Тиму и швейцарцу Роджеру Федеререру.Отметим, что Медведев стал единственным теннисистом, не одержавшим на Итоговом турнире в Лондоне ни одной победы. У Новака Джоковича и Маттео Берреттини по одному выигранному матчу, у Тима, Федерера, Зверева, Циципаса и Надаля - по два.