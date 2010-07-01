Доминик Тим: Было глупо ввязываться в трехчасовое противостояние

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал своё поражение от итальянца Маттео Берреттини на группвом этапе



«Конечно, предыдущие матчи не могли не повлиять. Когда ты знаешь, что уже вышел в полуфинал, играть немного сложнее. Тем не менее, я приложил максимум усилий, - приводит слова Тима ASAP Text. - С другой стороны, я понимал, что главный матч будет в субботу, потому что мне предстоит бороться за выход в финал, так что было глупо ввязываться в трёхчасовое противостояние.



Я выгляжу простывшим? Я такой с первого матча. Сейчас очень просто подхватить простуду. Я здоров не на 100%, но это мне не помешало. Тем не менее, надо заботиться о здоровье. Хочу провести ещё два матча в Лондоне. Надеюсь, я буду в оптимальном состоянии.

Мне кажется, выиграть этот турнир сложнее всего, потому что тебе нужно обыграть пять соперников из Топ-10. Конечно, один матч можно и проиграть. Мне кажется, если ты выиграл Итоговый, то можешь выиграть любой другой турнир. Эта победа может зарядить уверенностью не только на австралийские турниры, но и навесь следующий год».



Напомним, ранее на групповом этапе Тим обыграл Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал своё поражение от итальянца Маттео Берреттини на группвом этапе Итогового турнира ATP в Лондоне со счетом 6:7(3), 3:6 . Матч длился 1 час 16 минут.«Конечно, предыдущие матчи не могли не повлиять. Когда ты знаешь, что уже вышел в полуфинал, играть немного сложнее. Тем не менее, я приложил максимум усилий, - приводит слова Тима ASAP Text. - С другой стороны, я понимал, что главный матч будет в субботу, потому что мне предстоит бороться за выход в финал, так что было глупо ввязываться в трёхчасовое противостояние.Я выгляжу простывшим? Я такой с первого матча. Сейчас очень просто подхватить простуду. Я здоров не на 100%, но это мне не помешало. Тем не менее, надо заботиться о здоровье. Хочу провести ещё два матча в Лондоне. Надеюсь, я буду в оптимальном состоянии.Мне кажется, выиграть этот турнир сложнее всего, потому что тебе нужно обыграть пять соперников из Топ-10. Конечно, один матч можно и проиграть. Мне кажется, если ты выиграл Итоговый, то можешь выиграть любой другой турнир. Эта победа может зарядить уверенностью не только на австралийские турниры, но и навесь следующий год».Напомним, ранее на групповом этапе Тим обыграл Роджера Федерера – 7:5, 7:5 и победил Новака Джоковича - 6:7(5), 6:3, 7:6(5). Австриец вышел в полуфинал с первого места в своей группе.