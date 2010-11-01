Джокович о поражении от Федерера: Я просто провел плохой матч

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свое поражение в матче со швейцарцем Роджером Федерером на групповом этапе



«С начала и до конца матча Роджер всё делал правильно. Что касается меня, то я играл слишком нейтрально. Я не мог прочесть его подачу. Я просто провёл плохой матч, — цитирует Джоковича официальный сайт тура. - Я проиграл так много матчей в своей жизни, что знаю, как двигаться дальше. Это не будет исключением. Я играл с Роджером 50 раз, с Надалем — 54. Каждое поражение болезненно, но когда встречаешься с главными соперниками, это придаёт дополнительный вкус победе и поражению.



В конце концов, мы все профессионалы. Мне повезло на протяжении многих лет выступать на высочайшем уровне. Я приобрёл опыт, как принимать подобные вещи и двигаться дальше в надежде на следующую возможность».



Напомним, в прошлом году Джокович дошел до финала Итогового чемпионата ATP, где проиграл немцу Александру Звереву — 4:6, 3:6.

Сербский теннисистпрокомментировал свое поражение в матче со швейцарцемна групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Лондоне со счётом 4:6, 3:6 . Новак не сумел пробиться в полуфинал турнира.«С начала и до конца матча Роджер всё делал правильно. Что касается меня, то я играл слишком нейтрально. Я не мог прочесть его подачу. Я просто провёл плохой матч, — цитирует Джоковича официальный сайт тура. - Я проиграл так много матчей в своей жизни, что знаю, как двигаться дальше. Это не будет исключением. Я играл с Роджером 50 раз, с Надалем — 54. Каждое поражение болезненно, но когда встречаешься с главными соперниками, это придаёт дополнительный вкус победе и поражению.В конце концов, мы все профессионалы. Мне повезло на протяжении многих лет выступать на высочайшем уровне. Я приобрёл опыт, как принимать подобные вещи и двигаться дальше в надежде на следующую возможность».Напомним, в прошлом году Джокович дошел до финала Итогового чемпионата ATP, где проиграл немцу Александру Звереву — 4:6, 3:6.