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Итоговый турнир ATP. Надаль победил Медведева, Циципас обыграл Зверева: обзор матчей (Видео)
На Итоговом чемпионате АТР в Лондоне (Великобритания) проходят матчи группового этапа.
Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым, занимающим в мировом рейтинге четвертое место, со счетом 6:7(3), 6:3, 7:6(4). Поединок продолжался 2 часа 46 минут.
Теперь на счету Надаля одна победа и одно поражение, Медведев проиграл оба матча.

Шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас обыграл седьмого номера рейтинга ATP немца Александра Зверева со счетом 6:3, 6:2. Теннисисты играли 1 час 14 минут.
На счету Циципаса две победы и он гарантировал себе место в полуфинале. У Зверева - одна победа и одно поражение.
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