Итоговый турнир ATP. Надаль победил Медведева, Циципас обыграл Зверева: обзор матчей (Видео)



Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым, занимающим в мировом рейтинге четвертое место, со счетом

Теперь на счету Надаля одна победа и одно поражение, Медведев проиграл оба матча.



Шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас обыграл седьмого номера рейтинга ATP немца Александра Зверева со счетом

На счету Циципаса две победы и он гарантировал себе место в полуфинале. У Зверева - одна победа и одно поражение.

На Итоговом чемпионате АТР в Лондоне (Великобритания) проходят матчи группового этапа.Первая ракетка мира испанецодержал победу над россиянином, занимающим в мировом рейтинге четвертое место, со счетом 6:7(3), 6:3, 7:6(4) . Поединок продолжался 2 часа 46 минут.Теперь на счету Надаля одна победа и одно поражение, Медведев проиграл оба матча.Шестая ракетка мира грекобыграл седьмого номера рейтинга ATP немца Александра Зверева со счетом 6:3, 6:2 . Теннисисты играли 1 час 14 минут.На счету Циципаса две победы и он гарантировал себе место в полуфинале. У Зверева - одна победа и одно поражение.