Рафаэль Надаль вышел из себя после вопроса о жене

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль выступил в перепалку с журналистом Убальдо Сканагаттой. Об этом сообщает Sporting News.



Конфликт произошел во время пресс-конференции, приуроченной к матчу Итогового чемпионата в Лондоне. Напомним, что испанский теннисист сразился с немцем Александром Зверевым, которому уступил



Журналист решил спросить у Надаля, повлияла ли недавняя женитьба на его физическую форму.



«В этом матче вы часто играли коротко, это не ваш обычный стиль. Знаете, обычно для людей женитьба — важное событие. Из-за такого можно было потерять концентрацию. Как вы считаете, могло ли это повлиять на вас в той же степени?» — поинтересовался Сканагатта.



Теннисист возмутился, услышав вопрос, отметив, что со своей избранницей он состоит в отношениях более 15 лет.



«Не так важно, надел ли ты кольцо на палец или нет. Я нормальный парень. Может, для вас… Как много лет вы женаты? 30? А раньше? О, может, раньше вы не были так уверены. Вот в чем в дело. Хорошо. Переходим к вопросам испанских журналистов, потому что это полная чушь. Спасибо», — резко оборвал разговор Надаль. Первая ракетка мира Рафаэль Надаль выступил в перепалку с журналистом Убальдо Сканагаттой. Об этом сообщает Sporting News.Конфликт произошел во время пресс-конференции, приуроченной к матчу Итогового чемпионата в Лондоне. Напомним, что испанский теннисист сразился с немцем Александром Зверевым, которому уступил 2:6, 4:6 Журналист решил спросить у Надаля, повлияла ли недавняя женитьба на его физическую форму.«В этом матче вы часто играли коротко, это не ваш обычный стиль. Знаете, обычно для людей женитьба — важное событие. Из-за такого можно было потерять концентрацию. Как вы считаете, могло ли это повлиять на вас в той же степени?» — поинтересовался Сканагатта.Теннисист возмутился, услышав вопрос, отметив, что со своей избранницей он состоит в отношениях более 15 лет.«Не так важно, надел ли ты кольцо на палец или нет. Я нормальный парень. Может, для вас… Как много лет вы женаты? 30? А раньше? О, может, раньше вы не были так уверены. Вот в чем в дело. Хорошо. Переходим к вопросам испанских журналистов, потому что это полная чушь. Спасибо», — резко оборвал разговор Надаль.