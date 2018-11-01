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Итоговый турнир ATP. Зверев прокомментировал победу над Надалем
Итоговый турнир ATP. Зверев прокомментировал победу над НадалемНемецкий теннисист Александр Зверев поделился впечатлениями от победы над испанцем Рафаэлем Надалем на старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне со счётом 6:2, 6:4. 22-летний уроженец Гамбурга является действующим чемпионом ATP Finals.

«Для меня так много значит возможность вновь сыграть здесь, где я завоевал пока главный титул в карьере, — цитирует Зверева официальный сайт тура. - Это невероятно важно для меня. Я с нетерпением ждал этой игры. Спасибо за поддержку всем, кто пришёл на арену. Атмосфера — это та причина, по которой все с начала года стремятся попасть в Лондон. Играть здесь перед вами, выступать на арене O2 — это то, чего в ходе сезона мы обычно сделать не можем. Поэтому этот турнир особенный.

Ключевым моментом в матче стала подача. Когда я играю в агрессивный теннис, играю вот так, то на этом корте побеждаю «Большую тройку». Я вновь доказал, что могу играть очень хорошо и способен побеждать теннисистов топ-уровня».
 
Следующим соперником Зверева будет грек Стефанос Циципас.

По материалам: Чемпионат.com
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