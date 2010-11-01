Итоговый турнир ATP. Надаль объяснил поражение от Зверева

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от поражения в матче с немцем Александром Зверевым на старте



«Никаких жалоб на физическое состояние, — цитирует Надаля официальный сайт тура. - В мышцах живота боли не было. Это единственный позитивный момент, если честно. Вот и всё. Я доволен ощущениями в мышцах живота. Надеюсь, так будет и дальше, потому что я не мог много тренироваться и нагружать эту часть организма. Однако физическое состояние не является оправданием. Единственное оправдание в том, что я был недостаточно хорош сегодня.



Я сохраняю позитивный настрой. Я готов бороться, чего в этом матче не было. Этим я расстроен больше всего. Я знал, что не буду готов на 100% в плане ощущений, движения, уверенности в себе и ударов по мячу, поэтому мне был необходим бойцовский дух. Однако его не было».



Завтра, 13 ноября, Рафаэль сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от поражения в матче с немцем Александром Зверевым на старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне со счётом 2:6, 4:6 «Никаких жалоб на физическое состояние, — цитирует Надаля официальный сайт тура. - В мышцах живота боли не было. Это единственный позитивный момент, если честно. Вот и всё. Я доволен ощущениями в мышцах живота. Надеюсь, так будет и дальше, потому что я не мог много тренироваться и нагружать эту часть организма. Однако физическое состояние не является оправданием. Единственное оправдание в том, что я был недостаточно хорош сегодня.Я сохраняю позитивный настрой. Я готов бороться, чего в этом матче не было. Этим я расстроен больше всего. Я знал, что не буду готов на 100% в плане ощущений, движения, уверенности в себе и ударов по мячу, поэтому мне был необходим бойцовский дух. Однако его не было».Завтра, 13 ноября, Рафаэль сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.