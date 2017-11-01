Итоговый турнир ATP. Зверев - Надаль, Циципас - Медведев: обзор матчей (Видео)





Седьмой номер мирового рейтинга немецкий теннисист Александр Зверев приступил к защите своего титула с победы над первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем со счетом



Шестой номер мирового рейтинга представитель Греции Стефанос Циципас одержал победу над четвертой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым со счетом



На Итоговом чемпионате АТР в Лондоне (Великобритания) проходят матчи группового этапа. Во второй день соревнований состоялось два матча в Группе Андре Агасси.Седьмой номер мирового рейтинга немецкий теннисистприступил к защите своего титула с победы над первой ракеткой мира испанцемсо счетом 6:2, 6:4 . Поединок продолжался 1 час 24 минуты. В их личном противостоянии лидером остается испанец – 5:1.Шестой номер мирового рейтинга представитель Грецииодержал победу над четвертой ракеткой мира россияниномсо счетом 7:6(5), 6:4 . Теннисисты провели на корте 1 час 42 минуты. Это была первая победа грека в шести встречах с россиянином.