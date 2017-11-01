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Итоговый турнир ATP. Зверев - Надаль, Циципас - Медведев: обзор матчей (Видео)
На Итоговом чемпионате АТР в Лондоне (Великобритания) проходят матчи группового этапа. Во второй день соревнований состоялось два матча в Группе Андре Агасси.
 
Седьмой номер мирового рейтинга немецкий теннисист Александр Зверев приступил к защите своего титула с победы над первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем со счетом 6:2, 6:4. Поединок продолжался 1 час 24 минуты. В их личном противостоянии лидером остается испанец – 5:1.

Шестой номер мирового рейтинга представитель Греции Стефанос Циципас одержал победу над четвертой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым со счетом 7:6(5), 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 42 минуты. Это была первая победа грека в шести встречах с россиянином.

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