Джокович: Есть два матча, которые навсегда останутся в моей памяти

Сербский теннисист



«Теперь таких поединков два. Финальные встречи с Рафаэлем Надалем на Australian Open-2012 и

Сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос о том, какие матчи стали для него наиболее памятными в карьере.«Теперь таких поединков два. Финальные встречи с Рафаэлем Надалем на Australian Open-2012 и Роджером Федерером на Уимблдоне этого года, - цитирует Джоковича Tennis World. - Дело не только в том, что в обоих случаях я побеждал. Мне также было приятно просто быть одним из участников такого события».