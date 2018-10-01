Париж. Джокович – Шаповалов: обзор финального матча (Видео)

Новак Джокович, посеянный под первым номером, в финальном матче на турнире ATP категории Masters в Париже победил в двух партиях 20-летнего канадца Дениса Шаповалова, занимающего в мировом рейтинге 28-е место, со счетом

Для Джоковича этот титул стал пятым в сезоне, пятым на Rolex Paris Masters и 77-м в карьере.





Первая ракетка мира, 32-летний серб, посеянный под первым номером, в финальном матче на турнире ATP категории Masters в Париже победил в двух партиях 20-летнего канадца, занимающего в мировом рейтинге 28-е место, со счетом 6:3. 6:4 . Матч продолжался 1 час 6 минут.Для Джоковича этот титул стал пятым в сезоне, пятым на Rolex Paris Masters и 77-м в карьере.