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Итоговый турнир WTA. Барти стала чемпионкой, победив Свитолину
Итоговый турнир WTA. Барти стала чемпионкой, победив СвитолинуЭшли Барти. Фото: j48tennis.net

В Шэньчжэне (Китай) на Итоговом турнире WTA с призовым фондом $ 14 млн. состоялся финальный матч.

25-летняя украинка Элина Свитолина, занимающая в мировом рейтинге восьмое место, не смогла защитить свой титул, уступив первой ракетке мира, 23-летней австралийке Эшли Барти. 

Поединок продолжался 1 час 26 минут и завершился в пользу австралийки со счетом 6:4, 6:3.
Свитолина реализовала два брейк-пойнта из трех, Барти – четыре из восьми. Элина два раза подала навылет и один раз ошиблась на подаче, а Эшли выполнила один эйс и допустила три двойные ошибки. В их личном противостоянии лидером остается украинка.

Таким образом, Эшли Барти стала чемпионкой Итогового чемпионата WTA. Для австралийки этот трофей стал четвертым в сезоне и седьмым в карьере.
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