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Париж. Надаль обыграл Вавринку и в 1/4 финала встретится с Цонгой
В Париже (Франция) на турнире ATP категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом 5,791,280 евро в одиночном разряде проходили матчи третьего круга.

Вторая ракетка мира, 33-летний испанец Рафаэль Надаль, посеянный под вторым номером, одержал победу над 34-летним швейцарцем Стэном Вавринкой, занимающим в мировом рейтинге 16-е место, со счетом 6:4, 6:4.

За 1 час 27 минут игрового времени Надаль сделал два брейка, а Вавринка не сумел реализовать ни одного из двух своих брейк-пойнтов.  Рафаэль выполнил четыре эйса и допустил одну двойную ошибку, а Стэн избежал ошибок на подаче и семь раз подал навылет. Теперь счет их личных встреч стал в пользу испанца – 19:3.

За место в полуфинале турнира Надаль поспорит с французом Жо-Вилфридом Цонгой (WC), который в трех сетах переиграл немца Яна Леннарда Штруффа – 2:6, 6:4, 7:6(6).

Теннис. ATP Masters - Rolex Paris Masters. Париж (Франция), Хард. Призовой фонд 5,791,280 евро. 48 участников.
Третий круг
Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Стэн Вавринка (Швейцария, 16) – 6:4, 6:4
Жо-Вилфрид Цонга (Франция, WC) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 2:6, 6:4, 7:6(6)
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