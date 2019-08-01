Итоговый турнир WTA. Андрееску снялась по ходу матча против Плишковой (+Видео)

Каролина Плишкова. Фото: j48tennis.net

В Шэньчжэне (Китай) на Итоговом турнире WTA с призовым фондом $ 14 млн. проходят матчи группового этапа.19-летняя канадка, занимающая в мировом рейтинге четвертое место, из-за травмы колена снялась по ходу матча второго тура против второй ракетки мира, 27-летней чешки, проиграв первый сет 3:6.Теннисистки провели на корте 51 минуту. За это время Плишкова реализовала два брейк-пойнта из пяти возможных, Андрееску – один их четырех. На счету Каролины три эйса и четыре двойные ошибки, а Бьянка ни разу не подала навылет и один раз ошиблась при подаче. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.Отметим, что в первом туре обе теннисистки потерпели поражения. Андрееску проиграла румынке Симоне Халеп, а Плишкова - украинке Элине Свитолиной.Андрееску потеряла шансы на выход в полуфинал. Вторая полуфиналистка от Фиолетовой группы определится в противостоянии Халеп и Плишковой.Напомним, первой полуфиналисткой стала действующая чемпионка турнира – Свитолина.