Итоговый турнир WTA. Свитолина обыграла Халеп и стала первой полуфиналисткой

В Шэньчжэне (Китай) на Итоговом турнире WTA с призовым фондом $ 14 млн. проходят матчи группового этапа.В Фиолетовой группе состоялся матч второго тура, в котором 25-летняя українка Элина свито лина обіграла в двух сетах четвертую ракетку мира, 28-летнюю румунку Симону Халеп со счетом 7:5, 6:3.Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. За это время Свитолина выиграла четыре гейма на приеме и проиграла два на своей подаче. Элина выполнила четыре эйса и допустила одну двойную ошибку, а Симона один раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Благодаря этой победе украинка вышла вперед в личном противостоянии с румынкой – 5:4.В первом туре Свитолина победила чешку Каролину Плишкову, а Халеп обыграла канадку Бьянку Андрееску. Элина благодаря двум победам в двух сетах обеспечила себе место в полуфинале.