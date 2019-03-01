19-летняя Андрееску поставила себя в один ряд с Федерером и сестрами Уильямс

Бьянка Андрееску. Фото: j48tennis.net

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску рассказала о своём отношении к возрасту.



«Я действительно верю, что каждый может достичь всего, чего захочет, вне зависимости от того, сколько ему лет. Думаю, что это доказала не только я, но и возрастные игроки —



Возраст — это лишь цифра, поэтому я хочу продолжить побеждать для того, чтобы другие вдохновлялись этими успехами», — цитирует Андрееску The National.



Напомним, канадская теннисистка стала открытием 2019 года в женском теннисе. В 19-летнем возрасте она выиграла два престижных соревнования категории Premier в Индиан-Уэллсе и Торонто, а также стала чемпионкой Открытого чемпионата США. В настоящее время она является четвёртой ракеткой мира.



Канадская теннисистка Бьянка Андрееску рассказала о своём отношении к возрасту.«Я действительно верю, что каждый может достичь всего, чего захочет, вне зависимости от того, сколько ему лет. Думаю, что это доказала не только я, но и возрастные игроки — Роджер Федерер , Серена и Винус Уильямс.Возраст — это лишь цифра, поэтому я хочу продолжить побеждать для того, чтобы другие вдохновлялись этими успехами», — цитирует Андрееску The National.Напомним, канадская теннисистка стала открытием 2019 года в женском теннисе. В 19-летнем возрасте она выиграла два престижных соревнования категории Premier в Индиан-Уэллсе и Торонто, а также стала чемпионкой Открытого чемпионата США. В настоящее время она является четвёртой ракеткой мира.