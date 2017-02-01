Стаховский вышел в 1/8 финала на турнире в Гамбурге

В Гамбурге (Германия) на турнире ATP Challenger Tour - Tennis Challenger Hamburg с призовым фондом 46,600 евро в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



33-летний украинец Сергей Стаховский, посеянный под четвертым номером, одолел на двух тай-брейках 22-летнего американца Максима Кресси, занимающего в рейтинге ATP 180-е место, со счетом 7:6(6), 7:6(4).



Теннисисты провели на корте 2 часа 8 минут. Соперники взяли по одной подаче друг друга и выполнили по одиннадцать эйсов, при этом Стаховский допустил две двойные ошибки, а Кресси – четыре. Ранее теннисисты не встречались.



За выход в четвертьфинал турнира Стаховский сыграет против представителя Турции Алтуга Челикбилека, занимающего в рейтинге ATP 365-ю строчку, который был сильнее испанца Томми Робредо – 6:2, 4:6, 6:0.



На данный момент в личном противостоянии Стаховского и Челикбилека впереди украинец – 1:0.



Теннис. ATP Challenger Tour - Tennis Challenger Hamburg. Гамбург (Германия). Хард. Призовой фонд 46,600 евро. 48 участников.

Второй круг

Сергей Стаховский (Украина, 4) - Максим Кресси (США) 7:6(6), 7:6(4)

Алтуг Челикбилек (Турция) – Томми Робредо (Испания) – 6:2, 4:6, 6:0