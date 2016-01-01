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Даяна Ястремская прокомментировала первую победу на турнире «Элит Трофи»
Даяна Ястремская прокомментировала первую победу на турнире «Элит Трофи»Донна Векич и Даяна Ястремская. Фото: j48tennis.net
В Чжухае (Китай) на турнире «Элит Трофи» в первом матче группового этапа украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу над представительницей Хорватии Донной Векич со счетом 7:6(6), 6:2.

Даяна Ястремская: «Я в большом восторге от того, что выступаю на этом турнире. Даже не знаю, как мне удалось попасть в список участниц, все случилось довольно внезапно. У меня даже не было достаточно времени, чтобы хорошо подготовиться, я не особо успела потренироваться и сейчас (в концовке сезона) чувствую, что немного устала. Но если ты уже попал на такой турнир, то стараешься использовать свой шанс. Сегодня, когда я проигрывала на тай-брейке, то думала только о том, что нужно играть каждый мяч.

Я пока не успела погулять по городу. Но это приятное место, когда у меня будет время, то я обязательно познакомлюсь с Чжухаем. Надеюсь, что пробуду здесь до финала. Это моя цель».

В четверг Даяна Ястремская сыграет против Кики Бертенс из Нидерландов. Бертенс в стартовом матче в группе «Азалия» также была сильнее Донны Векич. Победительница матча Ястремская - Бертенс получит путевку в полуфинал соревнований.
По материалам: btu
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