Циципас отказался от защиты чемпионского титула на молодежном итоговом турнире

Греческий теннисист, восьмая ракетка мира Стефанос Циципас принял решение пропустить молодёжный итоговый турнир, который пройдёт со 2 по 9 ноября в Милане (Италия). Об этом сообщается на официальном сайте турнира.



Напомним, 21-летний Циципас является действующим победителем турнира, однако в этом году он предпочёл поездке в Милан подготовку к взрослому Итоговому турниру АТР, который с 10 по 17 ноября пройдёт в Лондоне (Великобритания).



Напомним, помимо Циципаса на Итоговый турнир АТР квалифицировались:



За оставшиеся две путёвки продолжается борьба между Александром Зверевым (Германия), Маттео Берреттини (Италия), Роберто Баутистой-Агутом (Испания), Давидом Гоффеном (Бельгия) и Фабио Фоньини (Италия).

Греческий теннисист, восьмая ракетка мира Стефанос Циципас принял решение пропустить молодёжный итоговый турнир, который пройдёт со 2 по 9 ноября в Милане (Италия). Об этом сообщается на официальном сайте турнира.Напомним, 21-летний Циципас является действующим победителем турнира, однако в этом году он предпочёл поездке в Милан подготовку к взрослому Итоговому турниру АТР, который с 10 по 17 ноября пройдёт в Лондоне (Великобритания).Напомним, помимо Циципаса на Итоговый турнир АТР квалифицировались: Новак Джокович (Сербия), Рафаэль Надаль (испания), Роджер Федерер (Швейцария), Даниил Медведев (Россия) и Доминик Тим (Австрия).За оставшиеся две путёвки продолжается борьба между Александром Зверевым (Германия), Маттео Берреттини (Италия), Роберто Баутистой-Агутом (Испания), Давидом Гоффеном (Бельгия) и Фабио Фоньини (Италия).