Кубок Кремля. Рублёв-Маннарино: обзор финального матча (Видео)

Андрей Рублёв (6) на турнире ATP250 - VTB Kremlin Cup, в свой день рождения обыграл в финале 31-летнего француза Адриана Маннарио (7), занимающего 44-ю строчку рейтинга ATP, со счётом

Теннисисты провели на корте 1 час 2 минуты.

Для Рублева этот титул стал первым в сезоне и вторым в карьере.





31-я ракетка мира, 22-летний россиянин(6) на турнире ATP250 - VTB Kremlin Cup, в свой день рождения обыграл в финале 31-летнего француза(7), занимающего 44-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6:4, 6:0 Теннисисты провели на корте 1 час 2 минуты.Для Рублева этот титул стал первым в сезоне и вторым в карьере.