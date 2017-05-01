Люксембург. Остапенко – Гёргес: обзор финального матча (Видео)

22-летняя представительница Латвии Елена Остапенко (WC), занимающая в рейтинге WTA 63-е место, в финале турнира WTA категории International - BGL BNP Paribas Luxembourg Open одержала победу над 26-й ракеткой мира, 30-летней немкой Юлией Гергес (2) со счетом 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час.

Для Остапенко этот титул стал первым в сезоне и третьим в карьере.



