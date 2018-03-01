Кубок Кремля. Свитолина - Кудерметова: обзор матча второго круга (Видео)

Элина Свитолина, посеянная под первым номером на турнире WTA категории Premier - VTB Kremlin Cup, в своем стартовом матче неожиданно проиграла 22-летней россиянке Веронике Кудерметовой, занимающей в мировом рейтинге 42-е место. Поединок продолжался 2 часа 1 минуту и завершился в пользу россиянки со счетом





Четвертая ракетка мира, 25-летняя украинка, посеянная под первым номером на турнире WTA категории Premier - VTB Kremlin Cup, в своем стартовом матче неожиданно проиграла 22-летней россиянке, занимающей в мировом рейтинге 42-е место. Поединок продолжался 2 часа 1 минуту и завершился в пользу россиянки со счетом 6:2, 1:6, 7:5