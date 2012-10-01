Кубок Кремля. Свитолина на старте потерпела поражение от 42-й ракетки мира

Теннис. WTA. Premier - VTB Kremlin Cup. Москва (Россия). Хард. Призовой фонд $ 790,000. 28 участниц.

В Москве (Россия) на турнире WTA категории Premier - VTB Kremlin Cup с призовым фондом $790,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Четвертая ракетка мира, 25-летняя украинка, посеянная под первым номером в своем стартовом матче неожиданно проиграла 22-летней россиянке, занимающей в мировом рейтинге 42-е место. Поединок продолжался 2 часа 1 минуту и завершился в пользу россиянки со счетом 6:2, 1:6, 7:5.Свитолина реализовала четыре брейк-пойнта из восьми возможных, Кудерметова – пять из 12-ти. На счету Элины четыре эйса и шесть двойных ошибок, а Вероника восемь раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.В четвертьфинале соперницей Кудерметовой будет ее соотечественница, которая была сильнее еще одной россиянки –(Q) – 5:7, 6:4, 6:2.Вероника Кудерметова (Россия) – Элина Свитолина (Украина, 1) – 6:2, 1:6, 7:5Анастасия Павлюченкова (Россия) – Варвара Грачева (Россия, Q) – 5:7, 6:4, 6:2