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Кубок Кремля. Свитолина на старте потерпела поражение от 42-й ракетки мира
Кубок Кремля. Свитолина на старте потерпела поражение 42-й ракетки мираВ Москве (Россия) на турнире WTA категории Premier  - VTB Kremlin Cup с призовым фондом $790,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Четвертая ракетка мира, 25-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под первым номером в своем стартовом матче неожиданно проиграла 22-летней россиянке Веронике Кудерметовой, занимающей в мировом рейтинге 42-е место. Поединок продолжался 2 часа 1 минуту и завершился в пользу россиянки со счетом 6:2, 1:6, 7:5.

Свитолина реализовала четыре брейк-пойнта из восьми возможных, Кудерметова – пять из 12-ти. На счету Элины четыре эйса и шесть двойных ошибок, а Вероника восемь раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.

В четвертьфинале соперницей Кудерметовой будет ее соотечественница Анастасия Павлюченкова, которая была сильнее еще одной россиянки – Варвары Грачевой (Q) – 5:7, 6:4, 6:2.

Теннис. WTA. Premier  - VTB Kremlin Cup. Москва (Россия). Хард. Призовой фонд $ 790,000. 28 участниц. 
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия) – Элина Свитолина (Украина, 1) – 6:2, 1:6, 7:5
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Варвара Грачева (Россия, Q) – 5:7, 6:4, 6:2
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