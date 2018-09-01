Тяньцзинь. Ястремская – Кудерметова: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Даяна Ястремская, посеянная под третьим номером, в матче 1/4 финала на турнире WTA категории International - Tianjin Open, потерпела поражение от 22-летней россиянки Вероники Кудерметовой, занимающей в мировом рейтинге 45-е место. Поединок продолжался 1 час 13 минут и завершился в пользу россиянки со счетом



23-я ракетка мира, 19-летняя украинка, посеянная под третьим номером, в матче 1/4 финала на турнире WTA категории International - Tianjin Open, потерпела поражение от 22-летней россиянки, занимающей в мировом рейтинге 45-е место. Поединок продолжался 1 час 13 минут и завершился в пользу россиянки со счетом 6:4, 6:0