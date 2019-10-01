Шанхай. Медведев и Фоньини встретятся в 1/4 финала

В Шанхае (Китай) на турнире ATP категории Mastersс - Rolex Shanghai с призовым фондом $8,322,885 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.



Четвертая ракетка мира, 23-летний россиянин Даниил Медведев, посеянный под третьим номером, взял верх над 29-летним канадцем Вашеком Поспишилом (Q) , занимающим в рейтинге ATP 248-ю позицию, со счетом 7:6(7), 7:5.



Матч продолжался 2 часа 5 минут. За это время Медведев реализовал три брейк-пойнта из шести, Поспишил – два из девяти. На счету Даниила одиннадцать эйсов и четыре двойные ошибки, а Вашек два раза подал навылет и трижды ошибся на подаче. Между собой теннисисты играли впервые.



За выход в полуфинал турнира Медведеву предстоит сразиться с итальянцем Фабио Фоньини (10), который выбил из борьбы россиянина Карена Хачанова (7) – 6:3, 7:5.



Ранее Медведев и Фоньини встречались дважды и пока у них ничья.



Теннис. ATP Mastersс - Mastersс - Rolex Shanghai. Шанхай (Китай). Хард. Призовой фонд $8,322,885. 56 участников.

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 3) – Вашек Поспишил (Канада, Q) – 7:6(7), 7:5

Фабио Фоньини (Италия, 10) – Керен Хачанов (Россия, 7) – 6:3, 7:5