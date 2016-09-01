Линц. Козлова снялась по ходу матча второго круга против Гауфф

Катерина Козлова. Фото: j48tennis.net

Линце (Австрия) на турнире WTA категории International - Upper Austria Ladies Linz с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.25-леnняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 83-е место, не смогла доиграть матч против 15-летней американки Кори Гауфф (LL), занимающей в рейтинге WTA 110-е место. При счете 6:4, 4:6, 0:2 Катерина отказалась от продолжения борьбы из-за проблем с ногой.Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты. Козлова выиграла четыре гейма на приеме и проиграла пятm на своей подаче. Навылет Катерина не подавала и допустила одну двойную ошибку, а Кори выполнила пять эйсов и шесть раз ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.