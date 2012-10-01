Шанхай. Джокович и Иснер поспорят за место в 1/4 финала

Теннис. ATP Mastersс - Mastersс - Rolex Shanghai. Шанхай (Китай). Хард. Призовой фонд $8,322,885. 56 участников.

В Шанхае (Китай) на турнире ATP категории Mastersс - Rolex Shanghai с призовым фондом $8,322,885 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Первая ракетка мира, 32-летний серб(1) одержал победу над 20-летним канадцем, занимающим в рейтинге ATP 36-е место, со счетом 6:3, 6:3.Матч длился 1 час 10 минут. Джокович реализовал три брейк-пойнта из шести возможных, а Шаповалов не сумел реализовать свой единственный брейк-пойнт. Новак выполнил три эйса и обошелся без двойных ошибок на подаче, а Денис пять раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь в их противостоянии серб лидирует со счетом 3:0.За выход в четвертьфинал турнира Джокович сыграет с американцем(16), который взял верх над французом– 7:5, 6:3.Ранее Джокович и Иснер встречались одиннадцать раз, в которых девять раз первенствовал Новак.Новак Джокович (Сербия, 1) – Денис Шаповалов (Канада) – 6:3, 6:3Джон Иснер (США, 16) – Люка Пуи (Франция) – 7:5, 6:3