Шанхай. Гоффен обыграл Кукушкина и сыграет с Федерером и другие результаты





14-я ракетка мира, 28-летний бельгиец Давид Гоффен (13) вышел в 1/8 финала после того, как его соперник Михаил Кукушкин из Казахстана при счете 6:2, 3:0 в пользу бельгийца отказался от продолжения борьбы.



Теннисисты провели на корте 1 час. За это время Гоффен выиграл четыре гейма на приеме и отыграл оба брейк-пойнта, имевшиеся у Кукушкина. Давид выполнил пять эйсов и избежал двойных ошибок, а Михаил один раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу бельгийца.



В 1/8 финала соперником Гоффена будет швейцарец



Теннис. ATP Mastersс - Mastersс - Rolex Shanghai. Шанхай (Китай). Хард. Призовой фонд $8,322,885. 56 участников.

Второй круг

Давид Гоффен (Бельгия, 13) – Михаил Кукушкин (Казахcтан) – 6:0, 3:0 Rt

Карен Хачанов (Россия, 7) – Тейлор Фритц (США) – 6:2, 6:4

Маттео Берреттини (Италия, 11) – Кристьян Гарин (Чили) – 6:3, 6:3

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 8) - Райлли Опелка (США) – 6:4, 7:5 В Шанхае (Китай) на турнире ATP категории Mastersс - Rolex Shanghai с призовым фондом $8,322,885 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.14-я ракетка мира, 28-летний бельгиец(13) вышел в 1/8 финала после того, как его соперникиз Казахстана при счете 6:2, 3:0 в пользу бельгийца отказался от продолжения борьбы.Теннисисты провели на корте 1 час. За это время Гоффен выиграл четыре гейма на приеме и отыграл оба брейк-пойнта, имевшиеся у Кукушкина. Давид выполнил пять эйсов и избежал двойных ошибок, а Михаил один раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу бельгийца.В 1/8 финала соперником Гоффена будет швейцарец Роджер Федерер (3).Давид Гоффен (Бельгия, 13) – Михаил Кукушкин (Казахcтан) – 6:0, 3:0 RtКарен Хачанов (Россия, 7) – Тейлор Фритц (США) – 6:2, 6:4Маттео Берреттини (Италия, 11) – Кристьян Гарин (Чили) – 6:3, 6:3Роберто Баутиста-Агут (Испания, 8) - Райлли Опелка (США) – 6:4, 7:5