Шанхай. Зверев на двух тай-брейках победил Шарди

В Шанхае (Китай) на турнире ATP категории Mastersс - Rolex Shanghai с призовым фондом $8,322,885 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



Третья ракетка мира, 22-летний немец Александр Зверев (5) на даух тай-брейка- переиграл 32-летнего француза Жереми Шарди, занимающего в рейтинге ATP 71-е место, со счетом 7:6(13), 7:6(3).



За 1 час 47 минут игрового времени соперники взяли по две подачи друг друга. Зверев выполнил 21 эйс и допустил три двойные ошибки, а Шарди восемь раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. В их личном противостоянии немец ведет – 4:1.



За место в 1/4 финала Зверев поспорит с россиянином Андреем Рублевым, который разгромил австралийца Джона Миллмана - 6:2, 6:0.



Теннис. ATP Mastersс - Mastersс - Rolex Shanghai. Шанхай (Китай). Хард. Призовой фонд $8,322,885. 56 участников.

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 5) – Жереми Шарди (Франция) – 7:6(13), 7:6(3)

Андрей Рублев (Россия) – Джон Миллман (Австралия, SE) – 6:2, 6:0