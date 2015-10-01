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Токио. Джокович стал участником 1/2 финала и другие результаты
В Токио (Япония) на турнира ATP категории ATP500 - Rakuten Japan Open Tennis Championships с призовым фондом  $1,895,290 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Первая ракетка мира, 32-летний серб Новак Джокович (1) разгромил 25-летнего француза Люка Пуи (5), занимающего в мировом рейтинге 24-е место, со счетом 6:1, 6:2.

Теннисисты провели на корте лишь 50 минут. За этот время Джокович выиграл пять геймов на приеме и проиграл один на своей подаче. Новак выполнил восемь эйсов и избежал двойных ошибок на подаче, а Пуи ни разу не подал навылет и дважды ошибся на подаче. Это третья победа сербского теннисиста в трех встречах с французом.

В полуфинале соперником Джоковича станет или бельгиец Давид Гоффен (3), или Чхун Хён (SR) из Южной Кореи.

Теннис. ATP500-  Rakuten Japan Open Tennis Championships. Токио (Япония).  Хард. Призовой фонд $1 895 290. 32 участника.
1/4 финала
Новак Джокович  (Сербия, 1) – Люка Пуи (Франция, 5) – 6:1, 6:2
Райди Опелка (США) – Ясутака Утияма (Япония, Q) – 6:3, 6:3
Джон Миллман (Австралия, Q) – Тпро Дэниэл (Япония, WC) – 6:4, 6:0

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