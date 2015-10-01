Токио. Джокович стал участником 1/2 финала и другие результаты

Теннис. ATP500- Rakuten Japan Open Tennis Championships. Токио (Япония). Хард. Призовой фонд $1 895 290. 32 участника.

В Токио (Япония) на турнира ATP категории ATP500 - Rakuten Japan Open Tennis Championships с призовым фондом $1,895,290 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Первая ракетка мира, 32-летний серб(1) разгромил 25-летнего француза(5), занимающего в мировом рейтинге 24-е место, со счетом 6:1, 6:2.Теннисисты провели на корте лишь 50 минут. За этот время Джокович выиграл пять геймов на приеме и проиграл один на своей подаче. Новак выполнил восемь эйсов и избежал двойных ошибок на подаче, а Пуи ни разу не подал навылет и дважды ошибся на подаче. Это третья победа сербского теннисиста в трех встречах с французом.В полуфинале соперником Джоковича станет или бельгиец Давид Гоффен (3), или Чхун Хён (SR) из Южной Кореи.Новак Джокович (Сербия, 1) – Люка Пуи (Франция, 5) – 6:1, 6:2Райди Опелка (США) – Ясутака Утияма (Япония, Q) – 6:3, 6:3Джон Миллман (Австралия, Q) – Тпро Дэниэл (Япония, WC) – 6:4, 6:0