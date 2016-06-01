Пекин. Маррей стал четвертьфиналистом

В Пекине (Китай) на турнира ATP категории ATP500 - China Open с призовым фондом $3 515 225 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



32-летний британец Энди Маррей, занимающий в настоящее время в рейтинге ATP 503-ю строчку, обыграл в трех сетах 69-ю ракетку мира, 24-летненго соотечественника Кэмерона Норри (Q) – со счетом 7:6(6), 6:7(4), 6:1.



Поединок продолжался 2 часа 52 минуты. Маррей сделал четыре брейка и упустил две своих подачи. Счету Энди шесть эйсов и две двойные ошибки, а Норри десять раз подал навылет и четыре раза ошибся на подаче. Между собой теннисисты играли впервые.



За выход в полуфинал турнира Маррей сыграет или с первым сеяным австрийцем Домиником Тимом, или с китайцем Чжан Чжичжэнем (WC).

