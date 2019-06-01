Ухань. Соболенко - Рыбакина: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Арина Соболенко (9) в 1/4 финала турнира WTA категории Premier 5 - Wuhan Open в Ухане (Китай) переиграла в трех партиях 20-летнюю Елену Рыбакину (WC) из Казахстана, занимающую в рейтинге WTA 50-е место, со счетом

За выход в финал турнира Соболенко сразится с первой ракеткой мира, австралийкой





14-я ракетка мира, 21-летняя белоруска(9) в 1/4 финала турнира WTA категории Premier 5 - Wuhan Open в Ухане (Китай) переиграла в трех партиях 20-летнюю(WC) из Казахстана, занимающую в рейтинге WTA 50-е место, со счетом 6:3, 1:6, 6:1 . Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту.За выход в финал турнира Соболенко сразится с первой ракеткой мира, австралийкой Эшли Барти