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Ухань. Соболенко - Рыбакина: обзор матча 1/4 финала (Видео)
14-я ракетка мира, 21-летняя белоруска Арина Соболенко (9) в 1/4 финала турнира WTA категории Premier 5 - Wuhan Open в Ухане (Китай) переиграла в трех партиях 20-летнюю Елену Рыбакину (WC) из Казахстана, занимающую в рейтинге WTA 50-е место, со счетом 6:3, 1:6, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту.
За выход в финал турнира Соболенко сразится с первой ракеткой мира, австралийкой Эшли Барти.


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