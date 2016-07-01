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Ташкент. Завацкая отдала два гейма сопернице и вышла в полуфинал
В Ташкенте (Узбекистан) на турнира WTA категории International - Tashkent Open с призовым фондом  $ 250,000 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.

19-летняя украинка Катарина Завацкая, занимающая в рейтинге WTA 142-е место, разгромила 116-ю ракетку мира, 20-летнюю россиянку Анну Калинскую со счетом 6:0, 6:2.

Поединок продолжался лишь 56 минут. Завацкая реализовала пять брейк-пойнтов из восьми возможных и не позволила Калинской заработать ни одного брейк-пойнта. Соперницы допустили на подаче по две двойные ошибки, при этом Катарина выполнила четыре эйса, а россиянка ни разу не подала навылет. Благодаря этой победе украинка сравняла счет по личным встречам с Калинской – 1:1. 

В полуфинале Завацкая встретится с румынкой Сораной Кырстей (8), которая победила Данку Ковинич из Черногории - 7:5, 5:7, 6:1.

Ранее Завацкая и Кыртся не встречались.

Теннис. WTA International - Tashkent Open.  Открытые корты.  Хард. Призовой фонд $250,000. 32 участницы.
Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Анна Калинская (Россия) – 6:0, 6:2
Сорана Кырстя (Румыния, 8) – Данка Ковинич (Черногория) – 7:5, 5:7, 6:1
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