Ухань. Халеп снялась по ходу матча третьего круга из-за травмы (+Видео)

Simona Halep retires due to injury while trailing 5-4.



Elena Rybakina moves into the @wuhanopentennis quarterfinals #WuhanOpen pic.twitter.com/YisFax2oun — WTA (@WTA) September 25, 2019

В Ухане (Китай) на турнира WTA категории Premier 5 - Wuhan Open с призовым фондом $2,828,000 проходят матчи третьего круга.Шестая ракетка мира, 27-летняя румынка, посеянная под четвертым номером снялась по ходу матча против 20-летнейиз Казахстана, занимающей в рейтинге WTA 50-е место. При счете 4:5 Халеп отказалась от продолжения борьбы из-за травмы спины.Теннисистки провели на корте 47 минут. За это время Халеп реализовала два брейк-пойнта из пяти возможных. На счету Рыбакиной два брейка и два эйса при отсутствии двойных ошибок. Ранее теннисистки не встречались.В четвертьфинале Рыбакина сыграет или с действующей чемпионкой турнира в Ухане, белоруской Ариной Соболенко, посеянной под девятым номером, или с Кики Бертенс из Нидерландов (6).«Я получила травму нижней части спины. У меня была острая боль. Пока не знаю, похожа ли новая травма на предыдущую», — цитирует Халеп официальный сайт WTA.