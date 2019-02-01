Ухань. Каролина Плишкова обыграла Аманду Анисимову: обзор матча второго круга (Видео)

Каролина Плишкова (2) во втором круге турнира WTA категории Premier 5 - Wuhan Open в Ухане (Китай) победила 19-летнюю американку Аманду Анисимову, занимающую в рейтинге WTA 29-е место, со счетом 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 9 минут.

За выход в 1/4 финала Плишкова сыграет с украинкой



Вторая ракетка мира, 27-летняя чешка(2) во втором круге турнира WTA категории Premier 5 - Wuhan Open в Ухане (Китай) победила 19-летнюю американку, занимающую в рейтинге WTA 29-е место, со счетом 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 9 минут.За выход в 1/4 финала Плишкова сыграет с украинкой Даяной Ястремской