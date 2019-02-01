На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Ухань. Каролина Плишкова обыграла Аманду Анисимову: обзор матча второго круга (Видео)
Вторая ракетка мира, 27-летняя чешка Каролина Плишкова (2) во втором круге турнира WTA категории Premier 5 - Wuhan Open в Ухане (Китай) победила 19-летнюю американку Аманду Анисимову, занимающую в рейтинге WTA 29-е место, со счетом 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 9 минут.
 За выход в 1/4 финала Плишкова сыграет с украинкой Даяной Ястремской.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Истбурн. Каролина Плишкова - Кики Бертенс: обзор матча 1/2 финала (Видео)
Бирмингем. Каролина Плишкова – Кристина Плишкова: обзор матча второго круга (Видео)
US Open. Каролина Плишкова - Йоханна Конта: обзор матча четвертого круга (Видео)
Истбурн. Каролина Плишкова – Анжелика Кербер: Обзор финального матча (Видео)
Ролан Гаррос. Барти - Анисимова: обзор матча 1/2 финала (Видео)
Рим. Каролина Плишкова - Йоханна Конта: обзор финального матча (Видео)
Торонто. Каролина Плишкова – Бьянка Андрееску: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Дубай. Каролина Плишкова на двух тай-брейках обыграла Элисон Риске
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Ухань. Надежда Киченок и Эбигейл Спирс обыграли первую пару турнира
Ухань. Халеп снялась по ходу матча третьего круга из-за травмы (+Видео)
Ухань. Свитолина обыграла Кузнецову и вышла в 1/4 финала
Ухань. Каролина Плишкова обыграла Аманду Анисимову: обзор матча второго круга (Видео)
Ухань. Ястремская - Макхэйл: обзор матча второго круга (Видео)
Ухань. Каролина Плишкова обыграла Аманду Анисимову: обзор матча второго круга (Видео)
Ухань. Ястремская - Макхэйл: обзор матча второго круга (Видео)
Ухань. Свитолина Мугуруса: обзор матча второго круга (Видео)
С.Петербург. Медведев - Чорич: обзор финального матча (Видео)
Ухань. Ястремская – Томлянович: обзор матча первого круга (Видео)

Последние новости спорта

11:22

Фрэнк Уоррен: Фьюри два месяца не сможет тренироваться 32 | Бокс

10:51

Ухань. Надежда Киченок и Эбигейл Спирс обыграли первую пару турнира 41 | Теннис

10:25

Ухань. Халеп снялась по ходу матча третьего круга из-за травмы (+Видео) 75 | Теннис

09:28

Ухань. Свитолина обыграла Кузнецову и вышла в 1/4 финала 93 | Теннис / Главные новости спорта

08:56

Волейбол. ЧЕ-2019 (муж). Сборная Украины проиграла Сербии в 1/4 финала 106 | Волейбол

08:21

Ухань. Каролина Плишкова обыграла Аманду Анисимову: обзор матча второго круга (Видео) 113 | Теннис / Видео

08:16

Новый взгляд на мир азартных игр 34 | Новости спорта

08:07

Ухань. Ястремская - Макхэйл: обзор матча второго круга (Видео) 108 | Теннис / Видео

07:58

Ухань. Свитолина Мугуруса: обзор матча второго круга (Видео) 104 | Теннис / Видео

07:46

Ухань. Людмила Киченок и Кравчик стартовали с победы в парном разряде 90 | Теннис

Все новости

ВИДЕО

Ухань. Каролина Плишкова обыграла Аманду Анисимову: обзор матча второго круга (Видео)

Ухань. Ястремская - Макхэйл: обзор матча второго круга (Видео)

Ухань. Свитолина Мугуруса: обзор матча второго круга (Видео)

С.Петербург. Медведев - Чорич: обзор финального матча (Видео)

Ухань. Ястремская – Томлянович: обзор матча первого круга (Видео)

Себастьян Феттель одержал первую победу за 392 дня (+Видео)

Осака. Наоми Осака – Анастасия Павлюченкова: обзор финального матча (Видео)



Топ-новости недели

Ухань. Свитолина обыграла Кузнецову и вышла в 1/4 финала
Костевич и Коростылев – серебряные призеры ЧЕ в миксте по стрельбе из пистолета на 25 м (+Видео)
Формула-1. Феттель выиграл Гран-при Сингапура
Дарья Блашко выиграла спринт на летнем чемпионате Украины по биатлону
Артем Тищенко выиграл спринт на летнем чемпионате Украины по биатлону


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Сентябрь 2019 (417)
Август 2019 (489)
Июль 2019 (434)
Июнь 2019 (498)
Май 2019 (522)
Апрель 2019 (421)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги