Ухань. Ястремская – Томлянович: обзор матча первого круга (Видео)

Даяна Ястремская на турнире WTA категории Premier 5 - Wuhan Open обыграла в двух сетах 26-летнюю австралийку Айлу Томлянович со счетом

За выход в 1/8 финала Ястремская сыграет с победительницей матча Анастасия Севастова (Латвия, 14) – Кристина Макхэйл (США, Q).



19-летняя украинская теннисисткана турнире WTA категории Premier 5 - Wuhan Open обыграла в двух сетах 26-летнюю австралийкусо счетом 7:6(5), 6:2. Поединок длился 1 час 21 минуту.За выход в 1/8 финала Ястремская сыграет с победительницей матча Анастасия Севастова (Латвия, 14) – Кристина Макхэйл (США, Q).