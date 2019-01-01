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Ухань. Ястремская – Томлянович: обзор матча первого круга (Видео)
19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская на турнире WTA категории Premier 5 - Wuhan Open обыграла в двух сетах 26-летнюю австралийку Айлу Томлянович со счетом 7:6(5), 6:2. Поединок длился 1 час 21 минуту.
За выход в 1/8 финала Ястремская сыграет с победительницей матча Анастасия Севастова (Латвия, 14) – Кристина Макхэйл (США, Q).

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