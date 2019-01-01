Гуанчжоу. Софья Кенин победила в финале Саманту Стосур

В Гуанчжоу (Китай) на турнира WTA категории International - Guangzhou Open с призовым фондом $ 500,000 в одиночном разряде состоялся финальный матч.



Двадцатая ракетка мира, 20-летняя американка Софья Кенин, посеянная под третьим номером, одержала победу над 35-летней австралийкой Самантой Стосур, занимающей в рейтинге WTA 129-ю строчку, со счетом 6:7(4), 6:4, 6:2.



Поединок продолжался 2 часа 33 минуты. Кенин выиграла пять геймов на приеме и проиграла два на своей подаче. На ее счету четыре эйса и пять двойных ошибок, а Стосур девять раз подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче. В их личном противостоянии лидером осталась австралийка – 2:1.



Кенин выиграла третий титул в карьере и получит 280 рейтинговых очков и $111,164 призовых.



Теннис. WTA International - Zhengzhou Open. Открытые корты. Хард. Призовой фонд $500,000. 32 участницы.

Финал

Софья Кенин (США, 3) – Саманта Стосур (Австралия, WC) – 6:7(4), 6:4, 6:2

