Осака. Павлюченкова обыграла вторую сеяную Бертенс, Джорджи разгромила третью сеяную Стивенс

В Осаке (Япония) на турнира WTA категории Premier - Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament с призовым фондом $ 823,000 в одиночном разряде завершились матчи второго круга.



28-летняя россиянка Анастасия Павлюченкова, нанесла поражение восьмой ракетке мира, 27-летней голландке Кики Бертенс (2) со счетом 6:1, 7:5.



За полтора часа, проведенные на корте, Павлюченкова реализовала шесть брейк-пойнтов из 12-ти имевшихся, Бертенс – три из пяти. Победительница выполнила два эйса и допустила четыре двойные ошибки, а голландка один раз подала навылет и совершила девять двойных ошибок. В их личном противостоянии лидером остается Бертенс – 5:3.



В четвертьфинале соперницей Павлюченковой будет японка Мисаки Дои, которая выбила из борьбы Донну Векич (7) из Хорватии – 7:6(5), 6:3.



Теннис. WTA- Premier - Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament . Осака (Япония). Открытые корты. Хард. Призовой фонд $ 823,000. 28 участниц.

Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Кики Бертенс (Нидерланды, 2) – 6:1, 7:5

Мисаки Дои (Япония) – Донна Векич (Хорватия, 7) – 7:6(5), 6:3

Камила Джорджи (Италия, LD) – Слоан Стивенс (США, 3) – 6:0, 6:3

Юля Путинцева (Казахстан) – Варвара Флинк (Россия, Q) – 6:1, 6:1