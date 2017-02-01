Гуанчжоу. Козлова не прошла во второй круг

Катерина Козлова. Фото: j48tennis.net

В Гуанчжоу (Китай) на турнира WTA категории International - Guangzhou Open с призовым фондом $500,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



25-летняя украинка Катерина Козлова, занимающая в мировом рейтинге 72-е место, проиграла 34-й ракетке мира, 30-летней китаянке Чжан Шуай, посеянной под четвертым номером. Матч длился 1 час 32 минуты и завершился в пользу китаянки со счетом 6:2, 6:4.



Козлова сделала два брейка из четырех возможных, Шуай – пять из десяти. Катерина ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче против трех эйсов и двух двойных ошибок у соперницы. Теперь счет по личным встречам теннисисток стал равный – 2:2.



Во втором круге Чжан Шуай встретится с немкой Андреей Петкович, которая с трудом одолела прошедшую через квалификацию голландку Лесли Керкхове - 7:5, 6:7(4), 6:3.



Напомним, ранее успешно стартовали



Теннис. WTA International - Zhengzhou Open. Открытые корты. Хард. Призовой фонд $500,000. 32 участницы.

Первый круг

Чжан Шуай (Китай, 4) - Катерина Козлова (Украина) – 6:2, 6:4

Андреа Петкович (Германия) – Лесли Керкхове (Нидерланды, Q) -7:5, 6:7(4), 6:3 В Гуанчжоу (Китай) на турнира WTA категории International - Guangzhou Open с призовым фондом $500,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.25-летняя украинкаа, занимающая в мировом рейтинге 72-е место, проиграла 34-й ракетке мира, 30-летней китаянке, посеянной под четвертым номером. Матч длился 1 час 32 минуты и завершился в пользу китаянки со счетом 6:2, 6:4.Козлова сделала два брейка из четырех возможных, Шуай – пять из десяти. Катерина ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче против трех эйсов и двух двойных ошибок у соперницы. Теперь счет по личным встречам теннисисток стал равный – 2:2.Во втором круге Чжан Шуай встретится с немкой, которая с трудом одолела прошедшую через квалификацию голландку- 7:5, 6:7(4), 6:3.Напомним, ранее успешно стартовали Элина Свитолина (1) и Катарина Завацкая (Q).Чжан Шуай (Китай, 4) - Катерина Козлова (Украина) – 6:2, 6:4Андреа Петкович (Германия) – Лесли Керкхове (Нидерланды, Q) -7:5, 6:7(4), 6:3