Гуанчжоу. Софья Кенин стала соперницей Завацкой по второму кругу

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Украинские пистолетчики выиграли пять медалей в третий день финалов на ЧЕ в Италии 155 | Стрельба / Главные новости спорта

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