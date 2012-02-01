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Кубок Дэвиса. Венгрия – Украина – 2:2, Марченко и Балаш доиграют решающий матч в понедельник
В Будапеште (Венгрия) в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса проходит матч Венгрия – Украина. Сборные ведут борьбу за путевку в квалификационный этап финала Кубка Дэвиса.

В первый день соревнований, в субботу, прошли две одиночные встречи. Первое очко для Украины принес Сергей Стаховский, обыграв Аттилу Балаша со счетом 6:4, 6:3.
Венгры сравняли счет усилиями Мартона Фучовича, который обыграл Илью Марченко – 6:3, 6:2.

Во второй день, в воскресенье, в парном матче Сергей Стаховский и Денис Молчанов потерпели поражение от Атиллы Балаша и Мартона Фучовича 6:7(1), 6:3, 3:6. Венгры повели в матче 2:1.

Затем Стаховский одержал победу над Фучовичем – 5:7, 6:3, 7:6(3) и счет снова стал равным (2:2).

Таким образом, судьба матча должна решиться в заключительной одиночной встрече между Ильей Марченко и Атилой Балашем. Теннисисты провели на корте чуть более 1,5 часа и при счете 4:6, 5:5 организаторы приняли решение остановить поединок из-за темноты. Марченко и Балаш будут доигрывать свой матч в понедельник.
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